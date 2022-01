WWE: Drew McIntyre sta cercando in tutti i modi di poter recuperare in tempo per WrestleMania (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi per Drew McIntyre. Per lui si parlava di un possibile feud con Roman Reigns in vista di Royal Rumble, tuttavia lo scozzese si è dovuto fermare per fare i conti con problemi al collo. Lo stop, arrivato dopo il ppv Day 1, è stato deciso proprio per evitare un peggioramento della situazione e scongiurare la necessità di ricorrere ad un intervento chirugico. Il 2 volte WWE Champion salterà la Royal Rumble, ma si sta sottoponendo a tutte le terapie del caso con l’obiettivo di essere presente al WrestleMania 38. “Doppia sessione di terapie” Drew McIntyre sta curando i problemi al collo che lo hanno costretto ad un stop proprio nel momento più caldo dell’anno in casa WWE. Lo scozzese sta facendo di tutto per scongiurare la ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il nuovo anno non è iniziato nel migliore deiper. Per lui si parlava di un possibile feud con Roman Reigns in vista di Royal Rumble, tuttavia lo scozzese si è dovuto fermare per fare i conti con problemi al collo. Lo stop, arrivato dopo il ppv Day 1, è stato deciso proprio per evitare un peggioramento della situazione e scongiurare la necessità di ricorrere ad un intervento chirugico. Il 2 volte WWE Champion salterà la Royal Rumble, ma si sta sottoponendo a tutte le terapie del caso con l’obiettivo di essere presente al38. “Doppia sessione di terapie”sta curando i problemi al collo che lo hanno costretto ad un stop proprio nel momento più caldo dell’anno in casa WWE. Lo scozzese sta facendo di tutto per scongiurare la ...

