Ultime Notizie Roma del 21-01-2022 ore 14:10 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata pochi minuti fa in Calabria il Sisma è stato avvertito in particolare nella zona della Vibonese dove sarebbe stato localizzato l'epicentro la profondità del terremoto secondo l'istituto Nazionale di Geofisica è stata di 10 km la scossa ha interessato comunque una vasta zona della Calabria è stata avvertita distintamente anche alla terme-catanzaro lungo la fascia tirrenica Cosentina andiamo all'estero il ripristino della pista principale dell'aeroporto internazionale di fu Amò tu nei giorni scorsi ricoperta da una coltre di cenere dopo la violenta eruzione del sottomarino unga unga unga fai ha permesso l'atterraggio di primieri umanitari della Nuova Zelanda Australia aiuti necessari perché le risorse ...

