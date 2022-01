Tonga | disabile nuota 27 ore per sopravvivere allo tsunami | sui social è già ' ' Acquaman' '

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Oltre un giorno in mare aperto, perche aveva travolto la sua isola. Sta facendo il giro del mondo la storia di Lisala Folau, un uomo di 57 anni,motorio, che hato per 27 ore prima di riuscire a toccare terra...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Io portato da un'isola all'altra dallo tsunami'. Tonga, un falegname disabile sopravvive aggrappato a un tronco.… - ValeriaSirigu : La vera storia del disabile sopravvissuto 27 ore in acqua dopo lo tsunami di Tonga A volte sembra che i disabili… - greenMe_it : La vera storia del disabile sopravvissuto 27 ore in acqua dopo lo tsunami di Tonga - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Io portato da un'isola all'altra dallo tsunami'. Tonga, un falegname disabile sopravvive aggrappato a un tronco. #ANSA h… - raffaellasalato : RT @Agenzia_Ansa: 'Io portato da un'isola all'altra dallo tsunami'. Tonga, un falegname disabile sopravvive aggrappato a un tronco. #ANSA h… -

Ultime Notizie dalla rete : Tonga disabile

Arriva dauna delle storie più incredibili e commoventi degli ultimi giorni. La storia di un falegnameLisala Folau, spazzato via dallo tsunami e sopravvissuto galleggiando in mare per 24 ore. Un ...Come il supereroe Aquaman . Un uomo di 57 anni, falegname, è stato trascinato dalle onde dello tsunami provocato dall'eruzione sottomarina del vulcano Hunga- Hunga Ha'apai , e ha nuotato 27 ore per tornare sulla terraferma e salvarsi la vita. ...Non è la storia di un film drammatico, ma la vicenda reale di un 57enne disabile, uno dei sopravvissuti al disastro avvenuto a Tonga, a seguito dell’eruzione più grande degli ultimi 30 anni. La sua ...Un uomo di 57 anni, disabile, trascinato dalle onde dello tsunami provocato dall’eruzione sottomarina del vulcano sottomarino, ha nuotato 27 ...