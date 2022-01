Test | trova i 3 lupi tra gli Husky in 15 secondi | è impossibile!

(Di venerdì 21 gennaio 2022): una nuova sfida visiva ti attende!a le tue abilità cercando dire inascosti tra gli, in soli 15. Sulla rete è pieno didi ogni tipo. Divertenti ed utilissimi mantengono la vostra mente molto allenata. Lasciatevi trasportare da questa simpatica sfida visiva che non ha tardato ad attirare L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

zazoomblog : Test: trova il camaleonte tra i pappagalli se ci riesci sei un genio! - #Test: #trova #camaleonte #pappagalli - infoitscienza : Test impossibile: trova il coniglio, ci riesce solo il 3% delle persone - infoitscienza : Test: trova il topo tra i conigli il 98% delle persone sbaglia - infoitscienza : Test: trova le uniche 2 farfalle diverse, impossibile! - pepenocciola : chi va a trovare un amico trova un test orofaringeo -

Ultime Notizie dalla rete : Test trova

Formatonews

Cosa stai aspettando? metti alla prova le tue capacità di osservazionevisivo: riesci a ... intanto di diamo un piccolo suggerimento, il camaleonte sinel lato inferiore dell'immagine. ...... l'abbigliamento della prova LOOK (CHE PIACE) CONFERMATO Al livello facile del "le differenze"... Nel mioin città il consumo registrato è di 15 km/l. In pieno invero è difficile dire quanto l'...Ma allo stesso tempo è anche vero che il tempo che viene concesso per intercettarlo è veramente pochissimo, solo 5 secondi. Test: impossibile trova l'orsetto Iniziamo con il dire che un orsetto gommos ...