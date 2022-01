Takeaway | l’ultima interpretazione di Libero De Rienzo in un film a tesi sul doping

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 21 gennaio 2022)si segnala prima di tutto perché è l’ultimoche vede come protagonistaDe, l’attore napoletano tragicamente scomparso a soli 44 anni pochi mesi fa. Un interprete appartato e impegnato, che con il suo stile sornione, ironico e generoso e grazie ad alcuni ruoli iconici – tra tutti il logorroico Bart del generazionale Santa Maradona, l’emozionante Giancarlo Siani di Fortapàsc, il buffo ricercatore superprecario e giocatore incallito della trilogia Smetto Quando Voglio, senza dimenticare l’unica sua coraggiosa, sperimentale incursione nella regia, Sangue. La Morte Non Esiste – ha lasciato nel cinema italiano degli ultimi vent’anni una traccia molto più forte di quanto si potesse sulle prime immaginare, nel segno di una originalità e indipendenza di scelte non comuni. In ...