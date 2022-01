Spagna e altri tre Paesi a Ue: "No etichetta 'verde' a gas e nucleare" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nessuna etichetta 'verde' al nucleare e al gas. E' la posizione dei ministri dell'energia di Austria, Danimarca, Lussemburgo e Spagna ribadita in una lettera pubblicata nella tarda serata di giovedì, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nessuna' ale al gas. E' la posizione dei ministri dell'energia di Austria, Danimarca, Lussemburgo eribadita in una lettera pubblicata nella tarda serata di giovedì, ...

Advertising

Kenzo07999025 : RT @Agenzia_Ansa: Nessuna etichetta 'verde' al nucleare e al gas. E' la posizione dei ministri dell'energia di Austria, Danimarca, Lussembu… - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Nessuna etichetta 'verde' al nucleare e al gas. E' la posizione dei ministri dell'energia di Austria, Danimarca, Lussembu… - EleonoraGalafa1 : RT @MediasetTgcom24: Spagna e altri tre Paesi a Ue: 'No etichetta 'verde' a gas e nucleare' #spagna - bardinisilvana : RT @MarcoRCapelli: @FmMosca Organizziamo una rete:gli imprenditori potrebbero contattare altri che vogliono andarsene. Se ci spostiamo in g… - MediasetTgcom24 : Spagna e altri tre Paesi a Ue: 'No etichetta 'verde' a gas e nucleare' #spagna -