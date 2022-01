Serie B 2021/2022, Frosinone corsaro a Parma: Cicerelli decisivo dalla panchina, al Tardini è 0-1 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ancora una vittoria pesante per il Frosinone, che si è imposto per 1-0 sul campo del Parma nella ventesima giornata della Serie B 2021/2022. Al Tardini i ciociari centrano la seconda vittoria esterna consecutiva dopo quella sul campo del Pisa capolista, agganciando momentaneamente il Lecce al quinto posto in classifica. Una partita molto equilibrata quella del Tardini, con gli ospiti alla fine meritevoli di aver sbloccato e concretizzato una superiorità apparsa piuttosto evidente nel secondo tempo. Il Parma però recrimina per una traversa e per un finale tanto generoso quanto privo di concretezza: Buffon e compagni restano lontani dalla zona playoff. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Parma-Frosinone: ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ancora una vittoria pesante per il, che si è imposto per 1-0 sul campo delnella ventesima giornata della. Ali ciociari centrano la seconda vittoria esterna consecutiva dopo quella sul campo del Pisa capolista, agganciando momentaneamente il Lecce al quinto posto in classifica. Una partita molto equilibrata quella del, con gli ospiti alla fine meritevoli di aver sbloccato e concretizzato una superiorità apparsa piuttosto evidente nel secondo tempo. Ilperò recrimina per una traversa e per un finale tanto generoso quanto privo di concretezza: Buffon e compagni restano lontanizona playoff. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE: ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 Verona Bologna 1 - 1 LIVE: Lasagna subito pericoloso ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Verona e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi, Verona e Bologna si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A ...

Torino - Sassuolo: cronaca diretta e risultato in tempo reale La partita Torino - Sassuolo del 23 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022 NAPOLI - Domenica 23 gennaio, alle ore 15 andrà in scena Torino - Sassuolo, gara valida per la ventitreesima giornata, la quarta del girone di ritorno, del campionato di calcio di ...

Serie A 2021-2022, quali squadre hanno fatto più autogol? CLASSIFICA Sky Sport Serie B 2021/2022, Frosinone corsaro a Parma: Cicerelli decisivo dalla panchina, al Tardini è 0-1 Ancora una vittoria pesante per il Frosinone, che si è imposto per 1-0 sul campo del Parma nella ventesima giornata della Serie B 2021/2022. Al Tardini i ciociari centrano la seconda vittoria esterna ...

Verona Bologna 1 - 1 LIVE: pari di Caprari con un gran colpo di tacco Serie A 2021/2022 tra Verona e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi, Verona e Bologna si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2 ...

