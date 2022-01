Rifiuti: Arera, stop divari, arriva standard unico qualità (Di venerdì 21 gennaio 2022) stop ai divari: arriva un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei Rifiuti urbani, minimi ed omogenei per tutte le gestioni del Paese. L'Arera ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022)aiun set di obblighi di servizio dicontrattuale e tecnica del servizio di gestione deiurbani, minimi ed omogenei per tutte le gestioni del Paese. L'ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti Arera Rifiuti: Arera, stop divari, arriva standard unico qualità Stop ai divari: arriva un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, minimi ed omogenei per tutte le gestioni del Paese. L'Arera ha infatti approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani che entrerà ...

Tassa rifiuti, a Brescia un utente su dieci non paga La gran parte sarà però coperta dalla tariffa rifiuti , la Tari: per questo e il prossimo anno si ...3% rispetto allo scorso anno per via del nuovo schema di calcolo stabilito da Arera , l'autorità ...

