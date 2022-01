Quirinale: Viaggio nella grande bellezza con Cesare Bocci torna su Canale 5 con uno speciale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gli amanti del programma di Canale 5 condotto da Cesari Bocci, noto attore ed ormai apprezzato presentatore, possono tirare un sospiro di sollievo e prepararsi al ritorno in televisione d Viaggio nella grande bellezza. Il tanto annunciato speciale che racconta la residenza presidenziale del Quirinale ha finalmente trovato la sua collocazione nel palinsesto della rete Mediaset dopo svariati giorni di tira e molla che ne avevano rimandato la messa in onda. Il programma, annunciato in pompa magna per lo scorso 7 gennaio, non andò in onda per lasciare spazio ad una nuova puntata del grande Fratello Vip6 scatenando le ira dello stesso conduttore che si era dichiarato molto perplesso e deluso. L’attesa è però terminata ed il programma andrà ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gli amanti del programma di5 condotto da Cesari, noto attore ed ormai apprezzato presentatore, possono tirare un sospiro di sollievo e prepararsi al ritorno in televisione d. Il tanto annunciatoche racconta la residenza presidenziale delha finalmente trovato la sua collocazione nel palinsesto della rete Mediaset dopo svariati giorni di tira e molla che ne avevano rimandato la messa in onda. Il programma, annunciato in pompa magna per lo scorso 7 gennaio, non andò in onda per lasciare spazio ad una nuova puntata delFratello Vip6 scatenando le ira dello stesso conduttore che si era dichiarato molto perplesso e deluso. L’attesa è però terminata ed il programma andrà ...

