Quirinale | si tratta per un nome di “alto profilo” e un “patto di legislatura” | da Salvini a Conte prove dei leader per la grande intesa

"Lavori in corso". Un segnale, a meno di tre giorni dal voto per il Colle, è arrivato da Matteo Salvini. Il leader del Carroccio, nel pieno del caos di incontri e trattative, ha scritto un messaggio a tutti gli altri leader (e non solo quelli di centrodestra) per avvisare che nella sua coalizione qualcosa si muove. Il pregiudicato Silvio Berlusconi dopo giorni di silenzio si è deciso a convocare il vertice con Fi, Lega e Fratelli d'Italia: sabato 22 gennaio vedrà a Roma gli alleati e lì scioglierà la sua riserva. La sua candidatura è già considerata fallita da alcuni giorni, ma il Cavaliere vuole essere quello che dà le carte e finora si è rifiutato di farsi da parte. Da lì, da quell'incontro, uscirà la prima mossa concreta in vista del voto di lunedì. E di conseguenza si muoveranno tutti gli altri ...

