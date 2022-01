Quirinale, l’avvocato Franco Coppi: “Mi fa piacere l’apprezzamento di Travaglio, ma non fa per me” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Per carità di Dio, ci mancherebbe anche questa”. Così all’AdnKronos l’avvocato e professore Franco Coppi commenta le parole del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, il quale, durante Quirinal Tango (il programma sul Quirinale trasmesso su ilfattoquotidiano.it e le pagine social del Fatto) tracciando l’identikit ideale per il prossimo presidente della Repubblica, ha affermato che “prima di rassegnarsi a un Aventino di bandiera, i partiti dovrebbero tentare dei nomi presentabili che possano piacere anche all’altra parte. E certamente una figura come quella di Franco Coppi, che è un grande giurista, sarebbe adatta. E l’avvocato di Berlusconi, ma l’ha sempre difeso tecnicamente, senza attaccare i magistrati”. “Mi ha fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Per carità di Dio, ci mancherebbe anche questa”. Così all’AdnKronose professorecommenta le parole del direttore del Fatto Quotidiano, Marco, il quale, durante Quirinal Tango (il programma sultrasmesso su ilfattoquotidiano.it e le pagine social del Fatto) tracciando l’identikit ideale per il prossimo presidente della Repubblica, ha affermato che “prima di rassegnarsi a un Aventino di bandiera, i partiti dovrebbero tentare dei nomi presentabili che possanoanche all’altra parte. E certamente una figura come quella di, che è un grande giurista, sarebbe adatta. Edi Berlusconi, ma l’ha sempre difeso tecnicamente, senza attaccare i magistrati”. “Mi ha fatto ...

