Omceo Roma | Magi | manca personale | ospedali e ambulatori in sofferenza

(Di venerdì 21 gennaio 2022)– “C’è una situazione difficile negli, legata alla pandemia ma anche allata programmazione degli anni precedenti. I reparti si riempiono di malati Covid e questo impedisce il normale funzionamento degli, molti pazienti che devono fare interventi di urgenza si ritrovano a dovere attendere.” “E c’è una situazione altrettanto grave per chi cerca risposte nelsanitario degli, perchè anche qui sono pochi i colleghi. Una stessa condizione che riguarda anche i medici di base, che sono assorbiti dalla parte burocratica, oltre che dall’assistenza dei pazienti Covid, e magari non riescono a seguire bene i propri assistiti con altre patologie”. E’ la fotografia scattata da Antonio, presidente dell’Ordine dei medici di ...

E' quanto dichiara Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma, ai microfoni di Radio Cusano Campus nel programma 'L'Italia s'è desta'. "Ci sono varie tipologie di intervento - prosegue Magi - Gli studi dei medici di medicina generale stanno avendo molta pressione per i pazienti ammalati, anche quelli non Covid che devono essere assistiti, e le certificazioni da fare, oltre che per le ..."