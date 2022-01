Napoli | Zielinski | «Mi piacere essere definito un 10 Scudetto? Vogliamo vincerlo»

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il centrocampista delha parlato della sua stagione in azzurro Piotr, centrocampista del, in una intervista a Il Mattino ha parlato della sua stagione in azzurro e dell’obiettivo. NUMERO 10 – «Mi piacecosì. Io cerco sempre di dare il meglio per la squadra, gioco nella posizione del 10 ed un posto dove mi trovo bene». SPALLETTI – «Ogni allenatore trasmette qualcosa. Lui ha esperienza, ci chiede di migliorare, di dare il massimo e di divertirci. E io mi diverto. È quello che cerco sempre di fare. D’altronde, è un gioco proprio per questo e se ci divertiamo diventa tutto più semplice». INTER E– «L’Inter ha un’ottima squadra. Anche in quelli che giocano di meno. Ma noi ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il centrocampista delha parlato della sua stagione in azzurro Piotr, centrocampista del, in una intervista a Il Mattino ha parlato della sua stagione in azzurro e dell'obiettivo scudetto. ...Commenta per primo Piotr, centrocampista del, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Mattino. Ecco un estratto per quanto riguarda episodi arbitrali: SERRA E LE SCUSE AL MILAN - 'Mai nessuno mi ...Il polacco Piotr Zielinski è uno dei protagonisti del centrocampo del Napoli. Da Spalletti al Covid ecco il trequartista partenopeo a 360°.Ultimo derby campano per Insigne, che recupera e va in panchina. Granata in piena emergenza: solo Bogdan recupera ...