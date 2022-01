Napoli-Tagliafico: una rivale in meno. La richiesta dell’Ajax (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ultime novità di mercato per il Napoli con Nicolas Tagliafico che vuole vestire la maglia azzurra, il giocatore spinge per la Serie A. Al momento resiste l’Ajax che vuole una cessione a titolo definitivo del giocatore, ma resta anche la volontà del giocatore di andare via dall’Olanda perché trova poco spazio. Il Napoli insiste per Tagliafico, calciatore che può essere buono per il presente ed il futuro, dato che molto probabilmente a giugno Ghoulam lascerà la Campania a scadenza di contratto. Calciomercato Napoli: Tagliafico, la situazione Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla trattativa tra Napoli e Ajax: “C’è un rivale che s’è defilato nella corsa a Nicolas Tagliafico, anni 29, terzino sinistro dell’Ajax in ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ultime novità di mercato per ilcon Nicolasche vuole vestire la maglia azzurra, il giocatore spinge per la Serie A. Al momento resiste l’Ajax che vuole una cessione a titolo definitivo del giocatore, ma resta anche la volontà del giocatore di andare via dall’Olanda perché trova poco spazio. Ilinsiste per, calciatore che può essere buono per il presente ed il futuro, dato che molto probabilmente a giugno Ghoulam lascerà la Campania a scadenza di contratto. Calciomercato, la situazione Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla trattativa trae Ajax: “C’è unche s’è defilato nella corsa a Nicolas, anni 29, terzino sinistroin ...

