Monaco: sull’orlo della guerra, la recensione: Quello che non sapete su Hitler, gli inglesi e la guerra (Di venerdì 21 gennaio 2022) La recensione di Monaco: sull'orlo della guerra: il film in streaming dal 21 gennaio su Netflix racconta la storia di un personaggio poco noto, Neville Chamberlain, che fu il Primo Ministro inglese fino al 1940 e all'ascesa di Churchill. Pensi alla Seconda guerra Mondiale e all'Inghilterra, e pensi subito a Winston Churchill, a Re Giorgio. Il cinema e la serialità ci hanno raccontato spesso la gloriosa resistenza inglese all'avanzata di Hitler, in film come L'ora più buia, Il discorso del Re e Dunkirk, solo per citare i più famosi e recenti. Ma nella recensione di Monaco: sull'orlo della guerra, il nuovo film disponibile in streaming dal 21 gennaio su Netflix, vi ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ladi: sull'orlo: il film in streaming dal 21 gennaio su Netflix racconta la storia di un personaggio poco noto, Neville Chamberlain, che fu il Primo Ministro inglese fino al 1940 e all'ascesa di Churchill. Pensi alla SecondaMondiale e all'Inghilterra, e pensi subito a Winston Churchill, a Re Giorgio. Il cinema e la serialità ci hanno raccontato spesso la gloriosa resistenza inglese all'avanzata di, in film come L'ora più buia, Il discorso del Re e Dunkirk, solo per citare i più famosi e recenti. Ma nelladi: sull'orlo, il nuovo film disponibile in streaming dal 21 gennaio su Netflix, vi ...

