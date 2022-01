"Mona Lisa Smile", Julia Roberts? Addio carinerie per un personaggio di spessore (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mona Lisa Smile Sky Cinema Romance ore 23.10. Con Julia Roberts, Kirsten Dust e Maggie Gyllenhaal. Regia di Mike Newell. Produzione USA 2003. Durata: 1 ora e 57 minuti LA TRAMA Julia Roberts in uno dei suoi migliori ruoli. E' una professoressa di storia decisamente libera pensatrice che va a insegnare in un prestigioso college femminile del New England. E si scontra presto colla mentalità conformista delle colleghe e di molte allieve. Julia è convinta che il compito di una scuola dovrebbe essere quello di preparare le allieve alle sfide della vita (magari ad allenarle per diventare una futura classe dirigente).Scopre ben presto che gli obiettivi del Wellesley College sono principalmente quelli di creare future mogli e madri perfette. Per la prof ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022)Sky Cinema Romance ore 23.10. Con, Kirsten Dust e Maggie Gyllenhaal. Regia di Mike Newell. Produzione USA 2003. Durata: 1 ora e 57 minuti LA TRAMAin uno dei suoi migliori ruoli. E' una professoressa di storia decisamente libera pensatrice che va a insegnare in un prestigioso college femminile del New England. E si scontra presto colla mentalità conformista delle colleghe e di molte allieve.è convinta che il compito di una scuola dovrebbe essere quello di preparare le allieve alle sfide della vita (magari ad allenarle per diventare una futura classe dirigente).Scopre ben presto che gli obiettivi del Wellesley College sono principalmente quelli di creare future mogli e madri perfette. Per la prof ...

