Milan in ansia: il Tottenham piomba sul giocatore! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Milan in ansia. Come affermato dall’edizione odierna del The Guardian, il Tottenham potrebbe decidere di fiondarsi sul centrocampista del Milan Franck Kessiè già a genaio per accontentare Antonio Conte, suo grande estimatore. Kessiè Milan TottenhamGli Spurs vorrebbero presentare immediatamente un’offerta concreta ai rossoneri per evitare che si scatenino eventuali aste a giugno, dal momento che il centrocampista ivoriano ha il contratto in scadenza e non intende rinnovarlo. Anche Psg, Barcellona e Manchester United sarebbero interessate al calciatore, ma solo a parametro zero. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022)in. Come affermato dall’edizione odierna del The Guardian, ilpotrebbe decidere di fiondarsi sul centrocampista delFranck Kessiè già a genaio per accontentare Antonio Conte, suo grande estimatore. KessièGli Spurs vorrebbero presentare immediatamente un’offerta concreta ai rossoneri per evitare che si scatenino eventuali aste a giugno, dal momento che il centrocampista ivoriano ha il contratto in scadenza e non intende rinnovarlo. Anche Psg, Barcellona e Manchester United sarebbero interessate al calciatore, ma solo a parametro zero. Matteo Brignone

Advertising

sfigainpersona_ : RT @spondainter: Siccome essere tifoso interista vuol dire essere perennemente in ansia, ecco cosa ci attende nei prossimi giorni.????????… - ilbiondino : RT @spondainter: Siccome essere tifoso interista vuol dire essere perennemente in ansia, ecco cosa ci attende nei prossimi giorni.????????… - EightlinesFc : RT @spondainter: Siccome essere tifoso interista vuol dire essere perennemente in ansia, ecco cosa ci attende nei prossimi giorni.????????… - spondainter : Siccome essere tifoso interista vuol dire essere perennemente in ansia, ecco cosa ci attende nei prossimi giorni.??… - mony_carmy : Peccato che non gioca il Milan anche stasera perché come alternativa avrei guardato la partita… ho l’ansia ok più d… -