Migranti, maxi sbarco a Lampedusa: approdati più di 500 in 24 ore. Mare Jonio e Geo Barents in attesa di un "porto sicuro" per altri 504 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Durante la notte maxi sbarco nell'isola di Lampedusa. Intorno all'una al molo Favaloro sono arrivate due motovedette della Capitaneria di porto con a bordo rispettivamente 164 e 141 Migranti di varie nazionalità. Tra loro anche 17 donne e 6 minori. Erano stati intercettati diverse ore prima a circa 17 miglia a sud dell'isola a bordo di imbarcazioni lasciate alla deriva. Per loro, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola, tornato di nuovo sovraffollato. Nella struttura, a fronte di una capienza di 250 posti, si trovano attualmente 570 persone. In poco più di 24 ore, infatti, sulla più grande delle Pelagie, dopo settimane di tregua dovuta alle cattive condizioni meteo, sono approdati oltre 500

