Manchester Utd, Saha difende Ronaldo: “I giovani devono ascoltarlo e stare zitti” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Se qualcuno ha il diritto di dire quello che pensa nello spogliatoio, quello è Cristiano Ronaldo. Molti di questi calciatori giovani non hanno ancora dimostrato nulla. Cosa hanno vinto? È come se il tuo dio non ti mettesse un po’ di timore, è una mancanza di rispetto“. Louis Saha, ex attaccante del Manchester United con un passato in Italia con la maglia della Lazio, difende così Cristiano Ronaldo, suo ex compagno proprio ai red devils. Nelle dichiarazioni riportate da As, l’attaccante ha chiarito la sua posizione: “Non dico che i compagni di squadra debbano considerarlo un Dio, ma Cristiano sarà ricordato come uno dei migliori calciatori della storia. E se da giocatore non riesci ad accettare le critiche, non va bene, perché lui dice queste cose solo per aiutare gli altri a ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Se qualcuno ha il diritto di dire quello che pensa nello spogliatoio, quello è Cristiano. Molti di questi calciatorinon hanno ancora dimostrato nulla. Cosa hanno vinto? È come se il tuo dio non ti mettesse un po’ di timore, è una mancanza di rispetto“. Louis, ex attaccante delUnited con un passato in Italia con la maglia della Lazio,così Cristiano, suo ex compagno proprio ai red devils. Nelle dichiarazioni riportate da As, l’attaccante ha chiarito la sua posizione: “Non dico che i compagni di squadra debbano considerarlo un Dio, ma Cristiano sarà ricordato come uno dei migliori calciatori della storia. E se da giocatore non riesci ad accettare le critiche, non va bene, perché lui dice queste cose solo per aiutare gli altri a ...

