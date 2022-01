LIVE Sonego-Kecmanovic 4-6 1-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: set e break di vantaggio per il serbo (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 DRITTO IN CORSA E DEMIVOLEE DI Sonego!!! DUE PALLE DEL CONTRObreak E URLO DELL’AZZURRO! 15-30 Pressing sul rovescio di Sonego impresso da Kecmanovic che raccoglie i frutti. 0-30 Perde ancora il controllo del dritto il serbo! Secondo gratuito di fila! 0-15 Che errore di Kecmanovic! Dritto comodo sopra la rete dopo la deviazione del nastro affossato. 2-1 Kecmanovic. Tiene il servizio senza problemi Sonego che ora deve assumersi qualche rischio in risposta. 40-15 Rimane troppo lontano dalla rete per giocare la volée dopo il servizio Sonego. 40-0 Secondo ace per Sonego ad uscire. 30-0 Buon servizio al centro per l’azzurro. 15-0 Palla corta ed ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 DRITTO IN CORSA E DEMIVOLEE DI!!! DUE PALLE DEL CONTROE URLO DELL’AZZURRO! 15-30 Pressing sul rovescio diimpresso dache raccoglie i frutti. 0-30 Perde ancora il controllo del dritto il! Secondo gratuito di fila! 0-15 Che errore di! Dritto comodo sopra la rete dopo la deviazione del nastro affossato. 2-1. Tiene il servizio senza problemiche ora deve assumersi qualche rischio in risposta. 40-15 Rimane troppo lontano dalla rete per giocare la volée dopo il servizio. 40-0 Secondo ace perad uscire. 30-0 Buon servizio al centro per l’azzurro. 15-0 Palla corta ed ...

