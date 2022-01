LIVE Berrettini-Alcaraz 6-2 7-6 4-6 2-6 6-5, Australian Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo deve allungare il match! (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK A 10!!!!!!! IL GIUSTO EPILOGO DOPO UN QUINTO SET PAZZESCO!!!!! Lo spagnolo ha annullato la palla break che coincideva con il match point. AD-40 Servizio e diritto di Alcaraz che chiude a volo con coraggio. 40-40 NOOOOOOO!!!!! DIRITTO IN RETE DI MATTEO SULLA SECONDA DI Alcaraz!!!!! 30-40 MATCH POINT Berrettini!!!!!!!!! L’AZZURRO RECUPERA LA PALLA CORTA E POI IL LOB!!!!! Alcaraz SBAGLIA LO SCHIAFFO A VOLO 30-30 LUNGO IL DIRITTO DI Alcaraz!!!!!! Berrettini A DUE PUNTI DAL MATCH 30-15 Altro diritto potente: il recupero si ferma sulle corde. 15-15 Servizio e diritto a sventaglio dello spagnolo. 0-15 DIAGONALE PAZZESCO DI Berrettini!!!! 36° ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK A 10!!!!!!! IL GIUSTO EPILOGO DOPO UN QUINTO SET PAZZESCO!!!!! Loha annullato la palla break che coincideva con il match point. AD-40 Servizio e diritto diche chiude a volo con coraggio. 40-40 NOOOOOOO!!!!! DIRITTO IN RETE DI MATTEO SULLA SECONDA DI!!!!! 30-40 MATCH POINT!!!!!!!!! L’AZZURRO RECUPERA LA PALLA CORTA E POI IL LOB!!!!!SBAGLIA LO SCHIAFFO A VOLO 30-30 LUNGO IL DIRITTO DI!!!!!!A DUE PUNTI DAL MATCH 30-15 Altro diritto potente: il recupero si ferma sulle corde. 15-15 Servizio e diritto a sventaglio dello. 0-15 DIAGONALE PAZZESCO DI!!!! 36° ...

