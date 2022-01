Lazio, Sarri: “Programmazione? Ora penso solo all’Atalanta. Siamo in crescita” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Pensa solo alla prossima partita, Maurizio Sarri. Il futuro si vedrà, anche se alla fine del mercato di gennaio mancano ormai pochi giorni. L’allenatore della Lazio è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di campionato contro l’Atalanta in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma. La Lazio è reduce da due ‘clean sheet’, ha chiuso cioè con la porta inviolata gli ultimi due incontri. Episodio raro in questa prima parte di stagione, in cui la squadra biancoceleste ha incassato molti più gol rispetto alle aspettative di inizio campionato: “Abbiamo avuto una bona solidità a Salerno, gli avversari in quella versione non avevano un grande potenziale davanti. È stata buona anche contro l’Udinese. Domani vediamo, giochiamo contro una squadra dal grande potenziale, il margine di errore si riduce”. La ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) Pensaalla prossima partita, Maurizio. Il futuro si vedrà, anche se alla fine del mercato di gennaio mancano ormai pochi giorni. L’allenatore dellaè intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di campionato contro l’Atalanta in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma. Laè reduce da due ‘clean sheet’, ha chiuso cioè con la porta inviolata gli ultimi due incontri. Episodio raro in questa prima parte di stagione, in cui la squadra biancoceleste ha incassato molti più gol rispetto alle aspettative di inizio campionato: “Abbiamo avuto una bona solidità a Salerno, gli avversari in quella versione non avevano un grande potenziale davanti. È stata buona anche contro l’Udinese. Domani vediamo, giochiamo contro una squadra dal grande potenziale, il margine di errore si riduce”. La ...

Advertising

news24_inter : Dichiarazioni forti da parte di #Sarri ?? - Fiorentinanews : Sentite Sarri: 'La #Fiorentina è una delle squadre più forti in questo momento' #Lazio #calendario - italiaserait : Lazio, Sarri: “Programmazione? Ora penso solo all’Atalanta. Siamo in crescita” - LALAZIOMIA : #BreakingNews #Lazio #Mercato #InEvidenza Lazio, Sarri sbotta: “Non so se siamo da Champions” | Poi l’annuncio su L… - LazioNews_24 : Le parole di #Sarri su #Zaccagni -