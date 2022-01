La “palude” ucraina (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il segretario di Stato americano, Tony Blinken, lo ha detto chiaramente: i soldati ammassati ai confini dell’ucraina danno alla Russia “la capacità di attaccare da sud, da est e da nord”. “Abbiamo visto piani per comprendere una serie di azioni destabilizzanti”, ha aggiunto durante la conferenza stampa al termine dell’incontro con il ministro russo degli InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il segretario di Stato americano, Tony Blinken, lo ha detto chiaramente: i soldati ammassati ai confini dell’danno alla Russia “la capacità di attaccare da sud, da est e da nord”. “Abbiamo visto piani per comprendere una serie di azioni destabilizzanti”, ha aggiunto durante la conferenza stampa al termine dell’incontro con il ministro russo degli InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : palude ucraina Nel conflitto Usa - Russia l'Europa è scomparsa (e rischia la bancarotta) Dalla crisi ucraina fino a quella afghana passando per la Cina l'Unione Europea non ha mai saputo ... In questa palude europea l'Italia avrebbe i titoli per riprendersi il ruolo di grande mediatore tra ...

La tenzone sull'Ucraina verrà anestetizzata nel 2022. Scrive il gen. Arpino ... quando Mosca era ancora una palude malsana mentre Kiev era da tempo una città fiorente, già ... La stessa Russia, senza l'Ucraina, si sente monca. Oggi, addirittura, c'è un motivo in più: Putin sa ...

Ucraina: i piani russi per l'invasione — L'Indro L'Indro Nel conflitto Usa-Russia l'Europa è scomparsa (e rischia la bancarotta) Ma l'Europa dov'è? A Ginevra, Vienna e Bruxelles fervono, da lunedì, le trattative per evitare un devastante scontro Nato-Russia sui territori europei o, ben che vada, una nuova guerra fredda foriera ...

Ma l'Europa dov'è? A Ginevra, Vienna e Bruxelles fervono, da lunedì, le trattative per evitare un devastante scontro Nato-Russia sui territori europei o, ben che vada, una nuova guerra fredda foriera ...