Il presidente della Cassazione Curzio: 'Nel 2021 su 295 vittime di omicidi 118 sono donne' (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel nostro paese quest'anno c'è stata una pesante crescita di femminicidi: addirittura su 295 omicidi volontari nell'ultimo anno, ben 118 sono le donne rimaste vittime, un dato 'sconcertante' e '... Leggi su globalist (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel nostro paese quest'anno c'è stata una pesante crescita di femminicidi: addirittura su 295volontari nell'ultimo anno, ben 118lerimaste, un dato 'sconcertante' e '...

Advertising

borghi_claudio : Credo che oggi sia caduta una pietra tombale sul 'fate ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte Costituzionale'.… - GoalItalia : Il cinema piange Camillo Milli, presidente della Longobarda nel film 'L'allenatore nel pallone' ?? - FBiasin : Ci ha lasciato Camillo #Milli, grande caratterista. Per tutti, il presidente della Longobarda. - dellandro58 : RT @clagodif: Ma veramente volete presidente della repubblica in infame che impedisce ai nostri nonni di andare a ritirare la pensione e de… - CostanzaSalvat4 : @ADYFRAIASANJUST Che me ne frega a chi fanno presidente della repubblica, guardate piuttosto quello che succede ade… -