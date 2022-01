Green pass per ritirare la pensione, ma non servirà in supermercati, alimentari e farmacie. Draghi firma il Dpcm (Di venerdì 21 gennaio 2022) Niente ritiro pensione senza Green pass, ma il certificato verde non servirà per entrare nei supermercati e i nei negozi di alimentari e neppure per entrare nelle farmacie. Il presidente del Consiglio,... Leggi su leggo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Niente ritirosenza, ma il certificato verde nonper entrare neie i nei negozi die neppure per entrare nelle. Il presidente del Consiglio,...

Advertising

AlexBazzaro : La Romania abbandona l’idea del green pass. La Svizzera annuncia che tra febbraio e marzo toglierà ogni restrizione… - GuidoDeMartini : ?? 20-1-22: VOTAZIONE DEL DL 3442 SUL SUPER•GREEN•PASS ?? Questa volta NON ho potuto votare CONTRO il SGP (come ho fa… - VittorioSgarbi : In Inghilterra Johnson annuncia la revoca del Green Pass in Gran Bretagna. Via anche lo “smart working” e le masche… - Marco84906166 : RT @Smartitina: Green pass dal parrucchiere? No problem. - robfer2010 : RT @mgmaglie: 'Senza green pass niente pensione. Salta l’esenzione per gli uffici postali'. Ti ricordi la #Grecia? Ecco, ci siamo. E questo… -