Green pass 1 febbraio, Draghi firma Dpcm su negozi 'esenti' (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il Dpcm che indica le attività commerciali dove dall'1 febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza Green pass. No alla certificazione verde per supermercati, farmacie, parafarmacie e benzinai. Per acquistare ogni tipo di combustibile per uso domestico e per il riscaldamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

