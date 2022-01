Gf Vip 6, pace fatta tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié? Il confronto nella notte (Di venerdì 21 gennaio 2022) Jessica Selassié e Sophie Codegoni hanno da sempre avuto un ottimo rapporto all’interno della casa del Gf Vip, rapporto che è poi sfociato in una bella amicizia. Le cose si sono un po incrinate con l’ingresso di Alessandro Basciano, che adesso è sentimentalmente impegnato con Sophie ma che inizialmente aveva suscitato un forte interesse in Jessica. I tre però hanno sempre riso e scherzato insieme, fino a quando la mamma di Sophie – nel corso dell’ultima puntata del Gf – ha messo in guardia la figlia proprio da Jessica. A seguito delle parole della mamma della Codegoni, Jessica si è lasciata andare a un pianto disperato e si è isolata dal resto del gruppo, ferita. A distanza di qualche giorno però ... Leggi su isaechia (Di venerdì 21 gennaio 2022)hanno da sempre avuto un ottimo rapporto all’interno della casa del Gf Vip, rapporto che è poi sfociato in una bella amicizia. Le cose si sono un po incrinate con l’ingresso di Alessandro Basciano, che adesso è sentimentalmente impegnato conma che inizialmente aveva suscitato un forte interesse in. I tre però hanno sempre riso e scherzato insieme, fino a quando la mamma di– nel corso dell’ultima puntata del Gf – ha messo in guardia la figlia proprio da. A seguito delle parole della mamma dellasi è lasciata andare a un pianto disperato e si è isolata dal resto del gruppo, ferita. A distanza di qualche giorno però ...

