Genoa, Spors su Blessin: «Scelta chiara e precisa. Dobbiamo lavorare in sintonia» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Spors ha parlato ai canali ufficiali riguardo alla Scelta del Genoa di prendere Blessin come nuovo allenatore Le parole di Spors del Genoa, riguardo alla Scelta di prendere Blessin come nuovo allenatore: «La Scelta del Club di andare su Blessin dimostra la decisione di andare verso una direzione precisa. Allenatore con uno stile di gioco chiaro e pieno di energia. E' quello di cui abbiamo bisogno in questa situazione difficile. E' anche una Scelta per il futuro per aiutarci a migliorare. La nostra filosofia di gioco deve essere propositiva con transizioni e rapidità. Questo è quello che ha fatto lui in passato e rende affidabile il suo stile. Si adatterà bene al Genoa.

