Futuro Vlahovic: arriva la conferma, avete sentito? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il mercato della Fiorentina, con gli acquisti di Jonathan Ikoné e Krzysztof Piatek, ha già portato in dote a Vincenzo Italiano tutto ciò che teoricamente serviva per rinforzare l’organico: un esterno offensivo titolare in grado di superare l’uomo e creare superiorità e un vice Vlahovic. Ciononostante, le operazioni in entrata per la viola potrebbero non essere terminate, come racconta il direttore generale della Fiorentina Joe Barone a La Nazione: Ci sarà qualche uscita, chi vuole andare a giocare sarà accontentato, ma staremo anche molto attenti al resto. Non si sa mai, no? Il mercato non è chiuso“. Joe Barone Il braccio destro di Commisso ha poi fatto il punto sulla vicenda Vlahovic: “Qualche inglese si è fatta viva con la Fiorentina, ma l’accordo non c’è e non ci può essere. Noi, in ogni caso siamo a disposizione. Se c’è stata un’apertura ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il mercato della Fiorentina, con gli acquisti di Jonathan Ikoné e Krzysztof Piatek, ha già portato in dote a Vincenzo Italiano tutto ciò che teoricamente serviva per rinforzare l’organico: un esterno offensivo titolare in grado di superare l’uomo e creare superiorità e un vice. Ciononostante, le operazioni in entrata per la viola potrebbero non essere terminate, come racconta il direttore generale della Fiorentina Joe Barone a La Nazione: Ci sarà qualche uscita, chi vuole andare a giocare sarà accontentato, ma staremo anche molto attenti al resto. Non si sa mai, no? Il mercato non è chiuso“. Joe Barone Il braccio destro di Commisso ha poi fatto il punto sulla vicenda: “Qualche inglese si è fatta viva con la Fiorentina, ma l’accordo non c’è e non ci può essere. Noi, in ogni caso siamo a disposizione. Se c’è stata un’apertura ...

Advertising

calciomercatoit : ??Sono giornate bollenti per il futuro di #Vlahovic 9?? La #Juventus farebbe bene ad inserire anche #Kulusevski nel… - _ManuFC_ : @B3ppe_malox Prenderei Vlahovic senza neanche pensarci su. Si mangia l'area di rigore, freddo davanti alla porta ma… - TonySignoretta : RT @BenCroce72: @mirkonicolino Vlahovic ha detto che non rinnova e decide lui la squadra dove deve giocare l'anno prossimo visto che si tra… - BenCroce72 : @mirkonicolino Vlahovic ha detto che non rinnova e decide lui la squadra dove deve giocare l'anno prossimo visto ch… - Stroozman : Se come sembra ci possa essere il sacrificio dei 35 cash (derivanti dal futuro si spera 4º posto) per #Vlahovic per… -