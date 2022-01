Fraccaro e Salvini | l' incontro segreto per il Quirinale che imbarazza i 5 Stelle

Advertising

repubblica : M5S, Fraccaro a rischio espulsione: 'colpevole' di aver trattato con Salvini un pacchetto di voti a Tremonti per il… - Corriere : Nel M5S scoppia il caso Fraccaro: ha trattato un pacchetto di voti con Salvini. Ira di Conte - eziomauro : M5S, Fraccaro a rischio espulsione: 'colpevole' di aver trattato con Salvini i voti a Tremonti per il Colle… - FilippoCarmigna : Quirinale, tensione M5S: Fraccaro a rischio espulsione per aver trattato con Salvini l'elezione di Tremonti - SoniaLaVera : RT @Musso___: Salvini completamente sputtanati. Ora parleranno tutti con Berlusconi #ottimo -

Ultime Notizie dalla rete : Fraccaro Salvini

Come riferito dal Fatto quotidiano in edicola,è accusato di aver promesso ai voti di Parole Guerriere e Italia Più 2050 , i think tank che fanno capo ai sottosegretari Dalila Nesci ...Video su questo argomento Elezione Quirinale,: "Incontro con? Abbiamo parlato del goal non dato al Milan" A spezzare una lancia per il brillino è arrivata la nota di Matteo. '...Nel Movimento 5 Stelle scoppia il caso Fraccaro. Ex sottosegretario a Palazzo Chigi nel Conte bis, ha incontrato Matteo Salvini nell’ambito delle trattative per l’elezione del presidente della Repubbl ...Il deputato rischia l'espulsione? Lui si difende: “Ricostruzioni fantasiose, ho consigliato a Salvini di parlare con Conte” ...