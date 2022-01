Forte scontro ad Amici tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: “Le tue sono mancanze di rispetto” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Raimondo Todaro è approdato quest’anno ad Amici come professore di danza. Il passaggio del professionista da Ballando con le Stelle alla concorrenza ha sollevato non poche polemiche. Anche l’ex collega Simone Di Pasquale ha velatamente attaccato il nuovo professore di Amici. Nel talent show di Canale 5, Raimondo Todaro è collega di Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Con quest’ultima non sono mancati gli scontri per le loro opinioni divergenti riguardo la danza. Adesso che la fase serale del programma televisivo si avvicina, tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro è nato un nuovo scontro, piuttosto acceso. Alessandra ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022)è approdato quest’anno adcome professore di danza. Il passaggio del professionista da Ballando con le Stelle alla concorrenza ha sollevato non poche polemiche. Anche l’ex collega Simone Di Pasquale ha velatamente attaccato il nuovo professore di. Nel talent show di Canale 5,è collega di Veronica Peparini e. Con quest’ultima nonmancati gli scontri per le loro opinioni divergenti riguardo la danza. Adesso che la fase serale del programma televisivo si avvicina, traè nato un nuovo, piuttosto acceso....

