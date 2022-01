Covid in Toscana: 34 morti, 1.465 persone ricoverate in ospedale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono 125 i pazienti nei reparti di terapia intensiva. L'età media dei 13.029 nuovi positivi è di 34 anni Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono 125 i pazienti nei reparti di terapia intensiva. L'età media dei 13.029 nuovi positivi è di 34 anni

Advertising

Agenzia_Ansa : La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma 8 regioni superano la… - qn_lanazione : Psicologo di base, un aiuto per tutti. Specialisti contro lo stress da Covid - statodelsud : COVID, il punto in Toscana - Pino__Merola : COVID, il punto in Toscana - SalvatoreSamp : RT @corrierefirenze: #COVID19 «Io sono un bersaglio dei no vax, mi hanno minacciato di morte» #novax -