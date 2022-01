Cosa si dice sui social di Draghi, Berlusconi e i candidati al #Quirinale (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Lunedì 24 gennaio si vota per eleggere il tredicesimo presidente della Repubblica. In Parlamento si riuniranno i 1.009 grandi elettori: 315 senatori, 6 senatori a vita, 630 deputati e 58 delegati regionali, 3 per ogni Regione, a eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno. Per l'elezione nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei tre quarti (673 voti), mentre dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti (505). In questo momento nessuno degli schieramenti è nelle condizioni di eleggere autonomamente il presidente; oltre ai partiti di centrodestra e centrosinistra, hanno un ruolo decisivo quelle forze che al momento non possono essere incasellate nei principali schieramenti. Con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6* abbiamo analizzato le conversazioni sul web per capire come si parla di ... Leggi su agi (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Lunedì 24 gennaio si vota per eleggere il tresimo presidente della Repubblica. In Parlamento si riuniranno i 1.009 grandi elettori: 315 senatori, 6 senatori a vita, 630 deputati e 58 delegati regionali, 3 per ogni Regione, a eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno. Per l'elezione nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei tre quarti (673 voti), mentre dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti (505). In questo momento nessuno degli schieramenti è nelle condizioni di eleggere autonomamente il presidente; oltre ai partiti di centrodestra e centrosinistra, hanno un ruolo decisivo quelle forze che al momento non possono essere incasellate nei principali schieramenti. Con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6* abbiamo analizzato le conversazioni sul web per capire come si parla di ...

Advertising

pisto_gol : In relazione al caso Bonucci/Mozzillo da sx : cosa dice il regolamento (1/2) cosa ha deciso il Giudice Sportivo (3) - ilfoglio_it : Ma è vero che il Covid può ridurre le dimensioni del pene? Cosa dice la scienza - mante : In questo post su FB @christianraimo dice una cosa importante a cui non avevo pensato: che il disinteresse che lo S… - maremmamaiaIa : @CommJumped @_LordJack Tanto dice sempre la stessa cosa, “vedi che non sono pelato? Li porto cortissimi” - nicola7916 : RT @Dina_Mellos: #mellos ho studiato giurisprudenza, faccio la legale In un’azienda. Conosco benissimo la tutela dell’immagine, la Diffamaz… -