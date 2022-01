Bobby Kotick vorrebbe far tornare Guitar Hero e Skylanders! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nelle scorse ore, il CEO di Activision Blizzard Bobby Kotick ha affermato che, a seguito dell’acquisizione da parte di Microsoft, vorrebbe rispolverare franchise sepolti come Guitar Hero e Skylanders Non è passato ancora molto tempo dalla clamorosa notizia dell’acquisizione di Activision Blizzard (Diablo, Overwatch, Call of Duty) da parte di Microsoft, ed infatti continuano ad arrivare nel mondo del giornalismo videoludico conferme e smentite in merito a cosa accadrà ai vari brand e franchise proprietari. Se, ad esempio, Phil Spencer ha recentemente confermato di voler mantenere Call of Duty multipiattaforma, e continuare quindi a farli uscire anche sulle future console di casa Sony, tanti ancora sono gli interrogativi. A noi fa sorridere pensare che un tempo Crash Bandicoot era esclusiva Sony, per ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nelle scorse ore, il CEO di Activision Blizzardha affermato che, a seguito dell’acquisizione da parte di Microsoft,rispolverare franchise sepolti comee Skylanders Non è passato ancora molto tempo dalla clamorosa notizia dell’acquisizione di Activision Blizzard (Diablo, Overwatch, Call of Duty) da parte di Microsoft, ed infatti continuano ad arrivare nel mondo del giornalismo videoludico conferme e smentite in merito a cosa accadrà ai vari brand e franchise proprietari. Se, ad esempio, Phil Spencer ha recentemente confermato di voler mantenere Call of Duty multipiattaforma, e continuare quindi a farli uscire anche sulle future console di casa Sony, tanti ancora sono gli interrogativi. A noi fa sorridere pensare che un tempo Crash Bandicoot era esclusiva Sony, per ...

