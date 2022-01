Biathlon | startlist Staffetta donne Anterselva 2022 | programma | orari | tv | streaming | pettorali delle italiane

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Prosegue la Coppa del Mondo 2021-di. Si disputerà domani sulle nevi di(Italia) lafemminile (inizio alle ore 15.00), prova molto importante in vistaOlimpiadi che inizieranno tra due settimane a Pechino. Nella gara di domani l’Italia si presenterà al via con il quartetto formato da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Federica Sanfilippo e andrà a caccia di un piazzamento importante. Lasarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la direttasarà visibile su Eurosport Player, Discovery+,world.com, DAZN, Sky Go e NOW. Infine, OA Sport vi fornirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intera prova., Justine Braisaz-Bouchet vince la 15km individuale ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon, la startlist della Staffetta femminile di Anterselva: l'Italia ripropone lo stesso quartetto di Ruhpolding #biath… - neveitalia : Biathlon, la startlist della Staffetta femminile di Anterselva: l'Italia ripropone lo stesso quartetto di Ruhpoldin… - neveitaliasport : RT @neveitalia: La startlist dell'Individuale femminile di Anterselva: tante assenze tra le big, Wierer con il 16 #biathlon @AleBergomi #20… - neveitalia : La startlist dell'Individuale femminile di Anterselva: tante assenze tra le big, Wierer con il 16 #biathlon… - OA_Sport : Tutti i pettorali della gara di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon startlist

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà visibile su Eurosport Player, Discovery+, biathlonworld.com, DAZN , Sky Go e NOW . Infine, OA Sport vi ...La start list dell'individuale femminile della tappa di Coppa del Moondo di2021/2022 di Anterselva , in Italia. I pettorali di partenza, le azzurre in gara e gli ... DI SEGUITO, LA...Prosegue la Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. Si disputerà domani sulle nevi di Anterselva (Italia) la staffetta femminile (inizio alle ore 15.00), prova molto importante in vista delle Olimpiadi ...Archiviate le Individuali, sabato ad Anterselva è il giorno della Mass Start maschile (ore 12:50) e della Staffetta femminile (15:00). Prove generali in vista dei ...