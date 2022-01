Australian Open 2022, programma 22 gennaio: orari, ordine di gioco, programma, tv, streaming (Di venerdì 21 gennaio 2022) Domani, sabato 22 gennaio, gli Australian Open, momento topico della stagione sul cemento e primo torneo dello Slam del 2022 del tennis, vedranno completarsi i sedicesimi di finale di tutti tabelloni, sia di singolare che di doppio. Saranno quattro gli azzurri a scendere in campo, uno in singolare e tre in doppio. Questi gli italiani impegnati domani: Jannik Sinner contro il nipponico Taro Daniel (4° match dall’1.00, ma comunque non prima delle 7.00), Bolelli/Fognini contro Dodig/Melo (1° match dall’1.00) e Paolini con Watson contro Kostyuk/Yastremska (2° match dall’1.00). Tutti gli Australian Open 2022 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Domani, sabato 22, gli, momento topico della stagione sul cemento e primo torneo dello Slam deldel tennis, vedranno completarsi i sedicesimi di finale di tutti tabelloni, sia di singolare che di doppio. Saranno quattro gli azzurri a scendere in campo, uno in singolare e tre in doppio. Questi gli italiani impegnati domani: Jannik Sinner contro il nipponico Taro Daniel (4° match dall’1.00, ma comunque non prima delle 7.00), Bolelli/Fognini contro Dodig/Melo (1° match dall’1.00) e Paolini con Watson contro Kostyuk/Yastremska (2° match dall’1.00). Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, SINNER AL TERZO TURNO Battuto Johnson in tre set (6-2, 6-4, 6-3) #SkySport… - Eurosport_IT : Sinner liquida Johnson in tre set e si qualifica per la prima volta in carriera al 3° turno degli Australian Open… - Eurosport_IT : BERRETTINI CONTINUA IL VIAGGIO! ?????? L'azzurro batte l'americano Kozlov in 4 set e conquista il terzo turno degli A… - JPCK72 : RT @GonnelliLuca: Cioè : Australian Open, Zverev: «Non siamo testati, molti giocatori sono positivi» - CamiGiorgi_fan : Australian Open - OOP venerdi 21 Gennaio Ashleigh Barty vs Camila Giorgi Rod Laver Arena - start match alle 9.00 o… -