Australian Open 2022, Giorgi out al terzo turno: Barty domina ed è agli ottavi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Camila Giorgi ha ceduto il passo Ashleigh Barty in occasione del terzo turno degli Australian Open 2022, con il punteggio di 6-2, 6-3 evidentemente favorevole all'atleta aussie. Sfida emozionante in quel di Melbourne, ricco di colpi spettacolari da ambedue le parti. La giocatrice numero 1 al mondo ha condotto il primo parziale senza troppi problemi, mettendo in pratica un doppio break risultato decisivo per l'evoluzione della situazione primordiale; Giorgi sin troppo frenetica da fondocampo, mentre Barty paziente e risoluta, difficilmente fuori giri e affermatasi serenamente. Secondo set sulla falsariga del primo, con la numero 1 del mondo mai realmente in difficoltà e maceratese invece sin troppo sotto pressione e spesso in errore

