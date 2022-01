Aus Open | day 5 | Sonego cede a Kekmanovic | Berrettini affronta Alcaraz

(Di venerdì 21 gennaio 2022) A Melbourne nella quinta giornata - riservata al terzo turno della parte alta del tabellone - Lorenzo, 25esima testa di serie,in quattro set al serbo: Matteo, settimo favorito del seeding, deve vedersela con il Nex Gen spagnolo, 31esima testa di serie. Sabato toccherà invece al terzo azzurro in corsa, Sinner, undicesima testa di serie, opposto al qualificato giapponese Daniel

LiaCapizzi : Con l'espulsione di Djokovic si chiude una vicenda disonorevole. Ha sbagliato lui, tra irresponsabilità e superfici…

...sullo slovacco Gombos MELBOURNE (AUSTRALIA) - Andrey Rublev al terzo turno degli Australian, ... ALTRI RISULTATI SECONDO TURNO Christopher O'Connell () b. Diego Schwartzman (Arg, 13) 7 - 6 (6), 6 ......Tauson si impone sull'estone MELBOURNE (AUSTRALIA) - Il tabellone femminile degli Australian, ... Peterson (Swe) 6 - 2, 6 - 2 Inglis () b. Baptiste (Usa) 7 - 6 (4), 2 - 6, 6 - 2 Sabalenka (Blr, 2)...Il 22enne di Belgrado - alla quinta presenza a Melbourne, la quarta nel main draw dove per la prima volta è approdato al terzo turno - all’esordio aveva stoppato Salvatore Caruso, n.146 del ranking, i ...Nessun problema per Jannik Sinner nel match contro lo statunitense Steve Johnson. Il bolzanino ha vinto infatti in tre set 3-0 senza mai soffrire: 6-2 6-4 6-3 i parziali a suo favore. E' andato al rus ...