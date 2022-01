Addio a Green Pass, mascherine e tutte le restrizioni anti Covid: l’annuncio poco fa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Da mercoledì 26 gennaio nel Regno Unito non saranno più in vigore tutte le misure anti Covid che erano state introdotto per contrastare la variante Omicron. Nel pieno della bufera per le polemiche sul partygate, il premier Boris Johnson ha annunciato la decisione ai parlamentare della Camera dei Comuni. Il piano B introdotto a dicembre secondo il premier britannico si sarebbe ormai esaurito. Dalla prossima settimana, quindi, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina sui mezzi pubblici e nei negozi. Viene meno anche la raccomandazione alle aziende di incentivare lo smart working, mentre non sarà più necessario il Green Pass rafforzato, quello che anche nel Regno Unito certifica l’avvenuta vaccinazione. Come aveva anticipato il Times, Johnson sta predisponendo un piano ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 21 gennaio 2022) Da mercoledì 26 gennaio nel Regno Unito non saranno più in vigorele misureche erano state introdotto per contrastare la variante Omicron. Nel pieno della bufera per le polemiche sul partygate, il premier Boris Johnson ha annunciato la decisione ai parlamentare della Camera dei Comuni. Il piano B introdotto a dicembre secondo il premier britannico si sarebbe ormai esaurito. Dalla prossima settimana, quindi, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina sui mezzi pubblici e nei negozi. Viene meno anche la raccomandazione alle aziende di incentivare lo smart working, mentre non sarà più necessario ilrafforzato, quello che anche nel Regno Unito certifica l’avvenuta vaccinazione. Come avevacipato il Times, Johnson sta predisponendo un piano ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? L'annuncio di #Johnson: così dice addio al #greenpass (e noi invece...)?? - BoarPesky : @DanieleMeloni80 Si sbagliano. Non i no vax. I no green pass. Io sono vaccinato, ma voglio essere trattato come qua… - MiriamCancelli2 : 'Intravediamo la discesa, iniziare a ragionare sull'addio al Green Pass' - HuffPost Italia - lybra_77 : @riccardo_fra bella la mossa di esautorare @GiuseppeConteIT ....geniale ! Così come è geniale lasciare che non si p… - MissDreamer88 : RT @VisioneTv: Addio al Green Pass in mezzo mondo: dopo la sentenza della Corte Suprema Usa, dopo l'addio dato da Boris, ora anche in Scozi… -