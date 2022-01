VIDEO – Tensione sul bus tra italiano e straniero

Leggi su ladenuncia

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Una viaggiatrice giovanile chiede ad unodi mantenere, per quanto possibile, la distanza. Lui farfuglia una risposta evidentemente non ritenuta soddisfacente e la donna inizia ad agitarsi. Una parola tira l’altra, il volume sale con i toni, intervengono altri viaggiatori. Dal fatto particolare si passa a quello, un po’ più generale, della ‘convivenza’ tra italiani e stranieri. Parlano quasi tutti e non mancano parole ‘poco urbane’. L’autista gestisce con ‘la calma dell’esperienza’ la situazione. Chissà quante ne avrà viste… Accosta il bus, esce dal gabbiotto e avverte che la corsa non riprenderà se non tornerà la calma. Passa un minuto, l’autobus riparte. Arriverà a Tiburtina in orario. La Denuncia.