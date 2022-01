Un nodo al lenzuolo e il senso di una fuga (Di giovedì 20 gennaio 2022) Spero non ne facciano mai un romanzo, anche se il titolo – “Il vecchio che evadeva dalle case di riposo” – è praticamente servito su un piatto d’argento. Né un film, né una serie tv, nemmeno un raccontino per un concorso letterario da terza media. La storia del signore novantunenne di Rovigo che annoda lenzuola per calarsi dalla finestra della RSA e muore a mezz’aria cercando la libertà è una storia non solo straziante e commovente, a suo modo eroica, ma è soprattutto una storia che può parlare al genere umano solamente se non conclude. Dove sarebbe andato il vecchino solitario, una volta toccato il marciapiede? Una vecchia casa, qualche lontano parente, l’angolo di un ricordo, una parrocchia? Nessuno lo sa e nemmeno lui, da dov’è arrivato adesso, può rivelarcelo. Qualsiasi adattamento narrativo sarebbe invece costretto a dargli una meta o quanto meno un piano strategico. Così ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Spero non ne facciano mai un romanzo, anche se il titolo – “Il vecchio che evadeva dalle case di riposo” – è praticamente servito su un piatto d’argento. Né un film, né una serie tv, nemmeno un raccontino per un concorso letterario da terza media. La storia del signore novantunenne di Rovigo che annoda lenzuola per calarsi dalla finestra della RSA e muore a mezz’aria cercando la libertà è una storia non solo straziante e commovente, a suo modo eroica, ma è soprattutto una storia che può parlare al genere umano solamente se non conclude. Dove sarebbe andato il vecchino solitario, una volta toccato il marciapiede? Una vecchia casa, qualche lontano parente, l’angolo di un ricordo, una parrocchia? Nessuno lo sa e nemmeno lui, da dov’è arrivato adesso, può rivelarcelo. Qualsiasi adattamento narrativo sarebbe invece costretto a dargli una meta o quanto meno un piano strategico. Così ...

