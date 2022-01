UFFICIALE – Salernitana | i positivi ora sono nove Gara con il Napoli a rischio

Advertising

CB_Ignoranza : UFFICIALE: Nani è un nuovo giocatore del Venezia, come riportato da @FabrizioRomano. Immaginate se qualche anno fa… - sportli26181512 : Salernitana, altro positivo: così col Napoli non si gioca: Il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club gra… - ilnapolionline : UFFICIALE - I positivi nella Salernitana salgono a nove. Derby con il Napoli a rischio? - - napoli_tutto : ??ULTIM’ORA: La Salernitana attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che c’è un nuovo positivo! In totale i… - NCN_it : UFFICIALE – La #Salernitana annuncia il nono positivo al Covid: il derby col #Napoli a forte rischio rinvio… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Salernitana

Commenta per primo Laha comunicato sul proprio sito la positività al Covid di un altro calciatore. A rischio la partita col Napoli . IL COMUNICATO - 'L'U. S.1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid - 19. I componenti della squadra attualmente positivi sono nove.'.1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con l'Imolese Calcio 1919 per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Primavera classe '03 Antonio Pio Iervolino.Ci riferiamo alle sfide Napoli-Salernitana e Inter-Venezia, rispettivamente in programma sabato 22 gennaio e domenica 23. Tra le fila dei lagunari si registrano ben 9 nuovi esiti positivi, dopo i ...La gara contro il Napoli è in programma domenica alle 15, ma al momento non si giocherebbe Sale il numero di calciatori positivi nella Salernitana, che pochi minuti fa ne ha comunicato un altro. Il to ...