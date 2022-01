UFFICIALE | altro positivo in casa Venezia | gara con l’Inter sempre più a rischio

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Inter-più a: nuovoper la squadra di Paolo Zanetti Ladi Serie A prevista per sabato 22 gennaio tra Inter epiù… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

ValoriLuca : Altro giveaway di gennaio signori, tutto completamente controllato su discord. #REGALO 1 ETH sul nostro discord uff… - infoitsport : Venezia, UFFICIALE: un altro positivo al Covid, sale a 15 il totale. Sempre più a rischio la partita con l'Inter - maelmale : RT @Teresat73540673: - angelo1977as : RT @fcin1908it: UFFICIALE – Venezia, altro tesserato positivo al Covid: il comunicato - infoitsport : Venezia, UFFICIALE: un altro positivo al Covid, sale a 15 il totale. Sempre più a rischio la partita con l'Inter -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE altro

... le influenza, a chi in un modo a chi nell'. La dipendenza è una tematica profonda ed ... Dopesick " Dichiarazione di Dipendenza trailerDopesick " Dichiarazione di Dipendenza su Disney+ ...Questo è il comunicatodiramato dalla società campana che fa intuire come, la partita contro il Napoli, sia molto a rischio. Condividi: WhatsApp Telegram Tweet E - mailCondividi su ...TEMPIO PAUSANIA. Il procedimento penale per la morte di quattro cavalli della scuderia Clodia di Roma, avvenuta il 13 luglio 2020 sulla nave Moby Aki partita da Civitavecchia e approdata a Olbia, rest ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI GIOVEDÌ 20 GENNAIO L’Udinese ha ufficializzato un nuovo colpo di mercato: si tratta di Pablo Marì, difensore centrale che pro ...