Traffico Roma del 20-01-2022 ore 13 | 30

(Di giovedì 20 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione prudenza per chi viaggia sulla A1 firenze-temporaneamente chiusa per un incidente tra Orte e Ponzanono in direzione della capitale o detratti forte e più avanti tra Orte e Ponzanono sul raccordo Code in carreggiata interna tra la Nomentana e l’uscita per laTeramo spostiamoci sulla tangenziale dove ci sono code tra via dei Campi Sportivi a via della Batteria Nomentana verso San Giovanni via aperta alla Galleria della Nuova Circonvallazione interna in precedenza chiusa per un incidente disagi anche in via di Tor Bella Monaca per un incidente all’altezza della rampa per la carreggiata interna del raccordo sempre per incidente e rallentamenti sul viadotto della Magliana all’altezza di via del Cappellaccio in direzione del raccordo ...