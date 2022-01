Torino | sequestrati 210 kg di hashish | arrestato un 35enne

(Di giovedì 20 gennaio 2022)– La Guardia di Finanza dihaun trentacinquenne di origini marocchine, titolare di regolare permesso di soggiorno, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, i Baschi verdi, nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio, hanno fermato, nei pressi del quartiere “Madonna di Campagna”, il soggetto magrebino a bordo di un veicolo risultato essere di proprietà di un suo connazionale. Ad attrarre l’attenzione dei finanzieri è stato il vistoso carico stipato all’interno dell’automobile, che occupava gran parte del volume dell’abitacolo e del bagagliaio, apparendo evidentemente sospetto. I militari, quindi, hanno deciso di svolgere mirati approfondimenti nel corso dei quali hanno rinvenuto 6 sacchi di juta risultati contenere circa 210 kg di sostanza ...

E' successo a nel quartiere Madonna di Campagna. 226 chilogrammi di droga nascosti all'interno di un'autovettura. Avrebbero fruttato oltre 2 milioni di euro. Arrestato trentacinquenne. L a ... L'uomo, dopo essere stato tratto in arresto in flagranza di reato, è stato condotto presso la casa circondariale di dove è tuttora a disposizione dell'Autorità giudiziaria.