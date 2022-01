Tennis: Australian Open, Tsitsipas e Rublev avanzano al 3° turno (Di giovedì 20 gennaio 2022) Melbourne, 20 gen. -(Adnkronos) - Stefanos Tsitsipas avanza al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. Il greco, numero 4 del mondo e del seeding, supera l'argentino Sebastian Baez, numero 88 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-7 (5-7), 6-3, 6-4 in tre ore e 21 minuti. Approda al terzo turno anche il russo Andrey Rublev, numero 6 del mondo e 5 del tabellone, che sconfigge il lituano Ricardas Berankis, numero 93 Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-0 in un'ora e 49 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Melbourne, 20 gen. -(Adnkronos) - Stefanosavanza al terzodell', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. Il greco, numero 4 del mondo e del seeding, supera l'argentino Sebastian Baez, numero 88 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-7 (5-7), 6-3, 6-4 in tre ore e 21 minuti. Approda al terzoanche il russo Andrey, numero 6 del mondo e 5 del tabellone, che sconfigge il lituano Ricardas Berankis, numero 93 Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-0 in un'ora e 49 minuti.

