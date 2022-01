Sanremo 2022, da McCartney a Carrà: svelate le cover (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sanremo 2022, da Paul McCartney a Raffaella Carrà, Fabrizio De Andrè, Lucio Battisti, Elton John e Pino Daniele. Sono gli autori di alcuni delle cover, per la prima volta anche internazionali, che i cantanti in gara all’Ariston omaggeranno nella serata di venerdì 4 febbraio del Festival della canzone italiana. Le ha annunciate il direttore artistico e presentatore della kermesse, Amadeus, al Tg1. Canzoni degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. Le Vibrazioni infatti eseguiranno ‘Live and let die’ di Paul MacCartney con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio, mentre Ditonellapiaga e Rettore canteranno ‘Nessuno mi può giudicare’ di Caterina Caselli. Michele Bravi omaggerà Lucio Battisti cantando ‘Io vorrei.. non vorrei… ma se vuoi’ e Massimo Ranieri ricorderà il suo concittadino Pino Daniele, scomparso nel 2015 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022), da Paula Raffaella, Fabrizio De Andrè, Lucio Battisti, Elton John e Pino Daniele. Sono gli autori di alcuni delle, per la prima volta anche internazionali, che i cantanti in gara all’Ariston omaggeranno nella serata di venerdì 4 febbraio del Festival della canzone italiana. Le ha annunciate il direttore artistico e presentatore della kermesse, Amadeus, al Tg1. Canzoni degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. Le Vibrazioni infatti eseguiranno ‘Live and let die’ di Paul MacCartney con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio, mentre Ditonellapiaga e Rettore canteranno ‘Nessuno mi può giudicare’ di Caterina Caselli. Michele Bravi omaggerà Lucio Battisti cantando ‘Io vorrei.. non vorrei… ma se vuoi’ e Massimo Ranieri ricorderà il suo concittadino Pino Daniele, scomparso nel 2015 ...

