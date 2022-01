Rientro a scuola | ANQUAP | “Situazione difficile Dsga e Ata senza considerazione” VIDEO

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “Nellaci sono difficoltà serie e straordinarie. Da servitori dello Stato abbiamo cercato di dare il nostro contributo responsabile, ma non possiamo non lamentare una disattenzione verso i direttori Sga e il personale Ata. Noi vogliamo essere messi nelle condizioni migliori per poter operare e lavorare, e vorremmo avere un migliore riconoscimento di ciò che siamo e di quello che facciamo”. L'articolo: “e Ata

Ilè infatti possibile non solo attraverso l'esibizione del test negativo, ma con un certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione. Un passaggio che ha una ragione medico/...'La situazione non è delle migliori. Lo avevamo preannunciato prima che lapartisse il 10 gennaio che ilsarebbe stato drammatico. Avevamo chiesto al Ministero di temporeggiare per evitare ulteriori contagi. Il tempo ci sta dando ragione, purtroppo'. Lo ha ...Alarme per gli insegnanti contagiati da Covid. Le classi sono scoperte e i supplenti non si trovano. Perché? E dove sono i professori Covid?Le regole (sulla carta) sono abbastanza chiare. Ma applicarle nella realtà per le famiglie alle prese con casi di Covid a scuola diventa un'impresa pressoché impossibile.