Reti di impresa in crescita +13,3%, favoriscono performance (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le Reti di impresa si confermano determinanti per fronteggiare la pandemia e accompagnare la ripresa economica, favorendo le performance delle singole imprese che insieme migliorano la trasformazione tecnologica, il rafforzamento delle relazioni, l’acquisizione di nuove competenze. Per questo si continua a registrare una crescita costante anche nel 2021 anno in cui i contratti di rete sono aumentati del 13,3% (+885 nuovi contratti rispetto al 2020) e le imprese in rete del 10% (+3.849 rispetto al 2020). Questa è la fotografia fornita dal 3° Rapporto dell’Osservatorio nazionale sulle Reti d’impresa, a cui partecipano InfoCamere, Retimpresa e il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia che conta complessivamente, al 31 dicembre scorso, 42.232 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ledisi confermano determinanti per fronteggiare la pandemia e accompagnare la ripresa economica, favorendo ledelle singole imprese che insieme migliorano la trasformazione tecnologica, il rafforzamento delle relazioni, l’acquisizione di nuove competenze. Per questo si continua a registrare unacostante anche nel 2021 anno in cui i contratti di rete sono aumentati del 13,3% (+885 nuovi contratti rispetto al 2020) e le imprese in rete del 10% (+3.849 rispetto al 2020). Questa è la fotografia fornita dal 3° Rapporto dell’Osservatorio nazionale sulled’, a cui partecipano InfoCamere,mpresa e il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia che conta complessivamente, al 31 dicembre scorso, 42.232 ...

