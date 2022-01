Quirinale: Iv a Della Vedova, 'Berlusconi non in corsa grazie a noi' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Certo che ci vuole coraggio da parte di Della Vedova, ma proprio tanto, a sostenere che Renzi sarebbe più vicino a Berlusconi: se il Cavaliere non è in corsa lo si deve proprio grazie al no di Italia Viva alla sua candidatura”. Lo dichiara Camillo D'Alessandro, deputato di Italia Viva, a proposito Della dichiarazione di Benedetto Della Vedova su Matteo Renzi. “E in ogni caso, il Della Vedova di oggi è lo stesso Della Vedova che per ben due legislature è stato parlamentare di Forza Italia e Popolo delle Libertà?”, conclude. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Certo che ci vuole coraggio da parte di, ma proprio tanto, a sostenere che Renzi sarebbe più vicino a: se il Cavaliere non è inlo si deve proprioal no di Italia Viva alla sua candidatura”. Lo dichiara Camillo D'Alessandro, deputato di Italia Viva, a propositodichiarazione di Benedettosu Matteo Renzi. “E in ogni caso, ildi oggi è lo stessoche per ben due legislature è stato parlamentare di Forza Italia e Popolo delle Libertà?”, conclude.

Advertising

giorgio_gori : Temo si sottovaluti la complessità della fase esecutiva del #PNRR, con le tante riforme che la debbono accompagnare… - fanpage : Gli italiani non vogliono Silvio Berlusconi al Quirinale - EnricoLetta : Emanuele #Macaluso, a un anno dalla scomparsa. Penso spesso a cosa avresti detto della corsa al Quirinale di questo… - b_aiuto : Le parole di Paolo Maddalena, candidato al Quirinale: 'Ho dedicato la mia vita alla difesa della Costituzione, calp… - TV7Benevento : Quirinale: Iv a Della Vedova, 'Berlusconi non in corsa grazie a noi'... -